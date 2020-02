Ks. Jacek Gniadek komentuje stanowisko o. Szustaka ws. aborcji

Ks. Jacek Gniadek SVD odniósł się do stanowiska o. Adama Szustaka OP ws. aborcji. Według dominikanina aborcja jest absolutnym złem, ale katolik może popierać kompromis aborcyjny w sytuacji, w której - twierdzi Szustak - poprawa przepisów aborcyjnych mogłaby doprowadzić do "efektu wahadła" i rychłego pogorszenia stanu rzeczy, a takie ryzyko zdaniem duchownego zachodzi dziś w Polsce. Według ks. Jacka Gniadka SVD wystąpienie o. Szustaka budzi szereg wątpliwości.

Kompromis aborcyjny może być skutkiem układu sił w parlamencie po wyborach. Nie można tego zmienić podczas kadencji sejmu do następnych wyborów i wtedy poseł wybiera ustawę, która zabija mniej nienarodzonych dzieci, jeżeli są dwie do wyboru.

Mówi o tym Jan Paweł II w Evangelium Vitae (73), ale dotyczy to dwóch ustaw nad którymi się głosuje w sejmie, ale nie czasu podczas kampanii prezydenckiej. To jest czas na kształtowanie opinii publicznej, by była przychylna prawu zakazującemu przerywanie ciąży i po wyborach nie było sytuacji, kiedy poseł będzie musiał wybierać między "mniejszym złem". I o tym też jest mowa w EV.