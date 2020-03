Ks. Isakowicz-Zalewski: Spowiedź przez telefon jest raczej mało prawdopodobna

Protestant 18.3.20 11:06

Jezuita, ksiądz Dariusz Kowalczyk rozważa, dlaczego św. Augustyn nigdy się nie spowiadał.

(http://mateusz.pl/duchowosc/dk-spowiedz.htm)

I nie chodzi bynajmniej o bezgrzeszność biskupa Hippony, ale o praktykę pierwszych wieków, która nie znała współczesnej katolickiej formy spowiedzi. Spowiedź „douszna” i wielokrotna została, i to z pewnymi oporami wprowadzona dopiero w VI w. (wśród mnichów irlandzkich). Wcześniej praktykowano spowiedź powszechną, a „sakramentalna” pokuta, bardzo rygorystyczna, dozwolona jedynie raz w życiu, dotyczyła jedynie najcięższych grzechów: zabójstwa, cudzołóstwa i apostazji.

Jeśli przez 500 lat chrześcijaństwo funkcjonowało bez znanej współcześnie praktyki, i to funkcjonowało dobrze, oznacza to, iż przynajmniej w pewnych sytuacjach powrót do praktyk stosowanych u początków nie powinien być z góry odrzucany.

Ponadto, nie zawsze wyznanie grzechów w formie sakramentalnej, obejmującej pięć warunków dobrej spowiedzi, wystarczająco eksponuje to, co jest najważniejszą podstawą przebaczenia nam naszych grzechów i pojednania się z Bogiem. Tą podstawą ofiara Chrystusa na krzyżu. W oderwaniu od niej, jakiekolwiek wyznanie grzechów nie byłoby skuteczne:

„Niech więc będzie wam wiadomo, bracia, że zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów przez Niego: Każdy, kto uwierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich [grzechów], z których nie mogliście zostać usprawiedliwieni w Prawie Mojżeszowym” (Dz. 13,38-39)

Warto też pamiętać o tym, że ostatecznie to sam Bóg jest adresatem wyznawania grzechów i to On nas z grzechów oczyszcza:

„Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. (...) Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. ” (1 J. 1,7.9)