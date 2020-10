Ks. Dominik Chmielewski: Wystarczy wezwać jego imienia, żeby piekło wyło z przerażenia!

Ks. Dominik Chmielewski: Wystarczy tylko wezwać jego imienia, żeby piekło wyło z przerażenia!

Czy św. Józef będzie patronem Kościoła XXI wieku? Co chciał przekazać nam podczas swoich objawień w Itapirandze i Cotignac? I dlaczego zastępy piekielne drżą na wspomnienie jego imienia? Przeczytaj fragment wywiadu z ks. Dominikiem Chmielewskim z najnowszej książki “Trzeci. Jak św. Józef ocalił Kościół”.

Czy zna Ksiądz temat objawień św. Józefa? Albo szczególnych relacji świętych, mistyków z tym patronem?

ks. Dominik Chmielewski: Przychodzą mi na myśl trzy objawienia. Pierwsze, we Francji, w Cotignac. Pewnemu mężczyźnie objawia się św. Józef i prosi o podniesienie kamienia, spod którego wytryska cudowne źródełko; uleczy ono setki ludzi, którzy będą przychodzić w to miejsce, aby prosić św. Józefa o uzdrowienie. Bohater tego objawienia mówił, że kilkunastu mężczyzn nie było w stanie ruszyć tego kamienia. A św. Józef poprosił go, żeby ten kamień podniósł i przeniósł na inne miejsce. Józef w sposób proroczy zachęca każdego z nas do niesamowitego zaufania Bogu, do wiary w to, że On jest Panem rzeczy niemożliwych. Do posłuszeństwa niebu, uczynienia czegoś, co po ludzku jest niemożliwe, aby otrzymać niesamowitą łaskę. Sam doświadcza w swoim życiu, że w największych ciemnościach jest obecny Bóg, który daje światło, że w tych wszystkich wydarzeniach, które nam się wydają przeklęte, ukryte jest często największe błogosławieństwo.

Drugim objawieniem, które przychodzi mi w tej chwili na myśl, jest objawienie fatimskie. W trzeciej odsłonie tajemnicy fatimskiej wizjonerzy widzą między innymi św. Józefa, który trzyma Dzieciątko Jezus i błogosławi świat. To praktycznie zakończenie symbolicznego wyrażenia pewnych duchowych rzeczywistości, jakie zaistnieją u kresu duchowej walki o Kościół i świat. Możemy zatem przypuszczać, że Józef będzie miał szczególną rolę błogosławienia świata, sytuacji najtrudniejszych, najbardziej niezrozumiałych i najbardziej katastroficznych. Błogosławienia w tym znaczeniu, że będzie przeprowadzał przez największe ciemności do największego światła. Marta Robin, wielka stygmatyczka francuska, mówiła, że św. Józef będzie patronem Kościoła XXI wieku. To zdumiewające.

Siostra Łucja napisała do kard. Caffarry, że ostatnia walka między Szatanem a Bogiem rozegra się w Kościele o rodziny, o małżeństwa. To będzie ostatni straszliwy atak demona: próba zniszczenia każdego małżeństwa, każdej rodziny. A św. Józef będzie postawiony przeciwko demonowi jako ich szczególny ochroniarz. On otrzyma całą moc Boga, aby przez błogosławienie, razem z Jezusem, którego będzie trzymał w swoim mocnym ramieniu, uratować każde małżeństwo i każdą rodzinę, która mu się zawierzy. Myślę, że w obecnych czasach, w których widzimy plagę rozwodów, tragizm rozpadających się małżeństw, zniszczone rodziny, św. Józef jest szczególnie posłany przez niebo, aby pokazując Jezusa, odnawiać każde małżeństwo i z ruiny podnosić na nowo każdą rodzinę.

Powiedział Ksiądz o Cotignac i Fatimie – a co z trzecim wspomnianym przez Księdza objawieniem?

ks. Dominik Chmielewski: Trzecie objawienie to objawienie św. Józefa w Itapirandze w Brazylii, niedawno zatwierdzone przez Kościół. Święty Józef podkreśla tam to, co jest nam bardzo dobrze znane. On jako czysty, sprawiedliwy, chce być szczególnym patronem walki o czystość. Widzimy dzisiaj, że Szatan niszczy przez nieczystość prawie każdego mężczyznę i prawie każdą kobietę na tej planecie. Jestem przekonany, że zdecydowana większość mężczyzn i mnóstwo kobiet jest zniewolonych przez nieczystość, pornografię, masturbację, cudzołóstwo, homoseksualizm, różnego rodzaju dewiacje seksualne. Nie radzimy sobie z seksem, grzechy w tej sferze nas po prostu niszczą. Niszczą miłość, nie są w stanie nas w nią wprowadzić. W związku z tym św. Józef objawia się w Itapirandze jako ten, który chce być szczególnym ochroniarzem naszej czystości, chce być wojownikiem o czystość spojrzenia, czystość myśli, czystość dotyku, aby przygotować każdego z nas na wyjątkową miłość – taką, za jaką tęsknimy: czystą, piękną, objawioną przez niebo.

Nie było w historii świata małżeństwa, które by się kochało bardziej niż Józef i Maryja. A przecież oni nie uprawiali seksu. Niesamowita miłość do Boga w ich sercach sprawiła, że kochali się tak przepięknie: miłością czystą, pełną poświęcenia, a jednocześnie delikatną, subtelną, łagodną, wrażliwą, czułą. Nie musieli uprawiać seksu, żeby być najbardziej kochającym się małżeństwem w historii świata.

Józef chce nam pokazać miłość nie z tego świata. Miłość, która może połączyć małżonków nawet, jeśli nie będą mogli uprawiać seksu, nie będą mogli mieć dzieci lub w jakikolwiek sposób zniszczeni wcześniej przez grzechy seksualne, będą chcieli na nowo odkryć miłość o wiele głębszą niż miłość fizyczna. On jest opiekunem takiej miłości małżeńskiej, o jakiej marzy każda żona i każdy mąż. Jestem przekonany, że każdemu małżeństwu może wyprosić miłość, od której brak tchu, miłość nie z tego świata. Taką, która opiera się na jedności ducha, na jedności w czułości, poświęceniu się, delikatności, wrażliwości. Która jest prosto z serca Boga. On chce taką miłość dać każdemu małżeństwu i być opiekunem takiej miłości w każdym małżeństwie.

W Itapirandze św. Józef mówi też o tym, że wzbudza niesamowite przerażenie w piekle. W Litanii do św. Józefa mamy takie wezwanie: „Święty Józefie, postrachu duchów piekielnych”. Święty Józef mówi, że całe piekło drży w momencie wymieniania jego imienia. To są zatwierdzone objawienia, każde z tych słów jest zbadane i potwierdzone autorytetem Kościoła. Warto więc mieć świadomość, że w duchowej walce przeciwko być może całemu piekłu, przeciwko demonom, które niszczą nasze życie, mamy niesamowitego orędownika, wojownika: wystarczy tylko wezwać jego imienia, żeby piekło wyło z przerażenia.

