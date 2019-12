Ks. Daniel Wachowiak: ,,Odchodziłem'' z kapłaństwa wiele razy

Wiesław Kaloryfer 12.12.19 9:35

Grunt by być w zgodzie z własnym sumieniem. Chcesz być księdzem? Bądź. Nie? Odejdź. Jeżeli uznajesz którąkolwiek z tych odpowiedzi za właściwą to się do niej zastosuj. Wówczas będzie to wybór słuszny. Innym guzik do tego. Amen.