'Krzyż staje się gwarancją życia'. Ponad 60 tys. osób modliło się we Włocławku

"Jesteśmy tu po to, aby zginać kolana przed Bogiem, naszym Ojcem, żeby zaprosić Go do naszych serc, domów, ojczyzny, kontynentu, by czułą i wierną miłością nagrodzić Mu grzechy antykultury, która poniża człowieka, a Boga wyrzuca na margines świata. Musimy przypominać sobie nieustannie te prośby, zachęty Jana Pawła II, bo dzisiaj niekoniecznie są one w powszechnej modzie"-apelował do wiernych biskup Mering. Hierarcha wzywał zgromadzonych na modlitwie do rozpalenia w sobie "gorliwości o Bożą sprawę"