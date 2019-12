Krzysztof Kwiatkowski chciał dyscyplinować sędziów. Wyciekło nagranie

Krzysztof Kwiatkowski w nagraniu opowiada o rozmowie z prof. Adamem Strzemboszem, który na początku lat 90. odpowiadał za polski wymiar sprawiedliwości – był także I Prezesem SN. Strzembosz uważał, że wymiar sprawiedliwości oczyści się sam. Zdaniem Kwiatkowskiego, prof. Strzembosz powiedział mu, że choć był "przeciwny weryfikacji sędziów, bo myślał, że oni się zweryfikują, to popełnił błąd".

- To jest jego ocena, tylko muszę państwu powiedzieć, że nie wiem, czy powiedzenie w roku 2010, że niezweryfikowanie sędziów orzekających przed 1989 rokiem jest teraz tym najistotniejszym problemem sądownictwa - stwierdził Kwiatkowski.

- Bo obawiam się, że jakbym teraz, po 20 latach, powiedział, że to jest niezałatwiony problem, to ludzie by spojrzeli na mnie z lekkim dystansem jako ogół obywateli - stwierdził ówczesny minister sprawiedliwości.