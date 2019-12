Krzyczał ,,jeb*ć pisiora''. Żenujące tłumaczenie Frasyniuka

Alojzy Cedzidło 4.12.19 14:45

No no no . Frasyniuk i spólka obalili komunizm . To jak to jest . ,,Bolek " twierdzi ,,Ja sam to zrobiłem " A tu proszę , znalazł się pomocnik .A to panie Frasyniuczku wyglądało tak jak w jednej bajce , ,,Strażnik " pilnował banku . Podczas jego ,,pilnowania " złodziej bank obrobił . Na drugi dzień patrzę , a strażnik ze złodziejem się ściskają " Głupie , co? Pewno ,że głupie . Ale z Frasyniukiem to nie bajka . Z nie tak zaś dawnymi wrogami trzyma sztamę Szkoda tylko ,że zarządzając takim taborem , zachował się jak furman