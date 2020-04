Kowalczyk: Pomoc przedsiębiorcom to nie tylko budżet

Drobny przedsiębiorca 2.4.20 13:21

Ja już zawiesiłem działalność. Nie dajmy się okradać pisowskim złodziejom! W niczym nam nie pomagają, tylko wciąż na nas żerują. Radzę to wszystkim drobnym przedsiębiorcom. Oni od nas zdzierają nawet w czasie obecnej zarazy i kolosalnych kłopotów! A sobie przyznają później premie za "walkę z kryzysem" jak to powiedziała przy poprzedniej takiej okazji jedna z czołowych postaci w ich bandzie p. Beata Szydło "bo im się to po prostu należało". I sobie wzięli naszą kasę i już. To jest banda!