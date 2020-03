Koszmar w Nowym Jorku. Ciała wywożone ciężarówkami [NAGRANIA]

Precz z 🌈 zarazą! 30.3.20 10:11

Kolejna kadencja PISu i – wreszcie! - repolonizacja tych dywersyjnych mediów.

Czy wyobrażacie sobie, by np. w Dojczlandzie, nie mówiąc już o Izraelu, działała bezkarnie np. hebrajskojęzyczna "Gazeta Wyborcza", sterowana z zagranicy, za obcą forsę, i pluła w amoku na ich rząd? Im więcej sukcesów, tym bardziej obrzydliwe kłamstwa? A wszystko to przy obleśnym rechocie lokalnej opozycji, bandy impotentów, którzy nic nie potrafią tylko strzelać gafy i jazgotać?

A ten rząd tylko grzecznie by się tłumaczył z coraz bardziej absurdalnych zarzutów? Przecież wzięliby całe to towarzystwo za mordę i wywalili gdzie pieprz rośnie.