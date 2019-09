Kostecki:Daniel Ś. z CBŚ współżył z panią prokurator i razem chronili te agencje

„Pan minister (Zbigniew Ćwiąkalski – przy. red.) nie ustosunkował się do tego, ale ja wiem, że jest to jeden z czułych punktów pana ministra, który uderza w strukturę korupcyjną tworzoną na Podkarpaciu, począwszy od policji, kończąc na sądzie i Prokuraturze Generalnej” –zeznawał wówczas „Cygan”. Do zeznań boksera dotarł portal tvp.info. Jak się okazuje, Kostecki nie oskarżył żadnej z osób publicznych o korzystanie z "usług" podkarpackich agencji towarzyskich. W tym kontekście nie pojawia się również nazwisko żadnego polityka. Bokser wskazywał za to na szereg wątpliwości co do działań ówczesnych prokuratorów i organów władzy. "Cygan" obciążył zwłaszcza Daniela Ś. z podkarpackiego CBŚ.