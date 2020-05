Kosiniak-Kamysz: Spawa adopcji przez pary jednopłciowe powinna być przedmiotem referendum

antymarksista 30.5.20 14:25

Cytat:



"Zdaniem polityka to właśnie na drodze referendum Polacy powinni zadecydować w sprawie związków partnerskich, tzw. małżeństw homoseksualnych a także adopcji dzieci przez takie pary.",





a potem:





„Jakby trafiła do mnie na biurko ustawa, w której jest mowa o ułatwieniu dostępu do informacji medycznej, dziedziczeniu, spraw technicznych, ale bardzo ważnych, to taką bym ustawę podpisał, ale o małżeństwach i adopcji przez nie dzieci, to takich ustaw bym nie podpisał”.





- Nie widzę tu ani logiki, ani konsekwencji. Dostrzegam natomiast napuszonego Kamyszka, który prze do prezydenckiego fotela odwiedzając po drodze wszystkie dziury w ciemnych miejscach.