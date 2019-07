Korwin-Mikke ostrzega: Z winy ,,gejów'' będą pogromy

Według Janusza Korwin-Mikkego zbliża się czas, w którym dochodzić będzie do pogromów na homoseksualistach. W ocenie polityka zwykli homoseksualiści boją się ideologów gender i aktywistów LGBT, bo ci rozsierdzając społeczeństwo mogą doprowadzić do rozlewu krwi.

"Homoseksualiści boją się gejów, bo wiedzą - ostrzegałem 10 lat temu - że jak będzie ta propaganda homo, to wystąpią pogromy. Już było w Białymstoku, ale to jest przedsmak tego, co nastąpi" - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą".