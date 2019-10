Korwin-Mikke obraża wyborców PiS! 'To nie są inteligentni ludzie'

stan 15.10.19 13:16

Zawsze przymiotem człowieka inteligentnego był fakt, ze potrafił mówić o rzeczach skomplikowanych językiem zrozumiałym. Tu za inteligenta w pojęciu Korwina uchodzi ktoś, kto formułuje swoje myśli tak, że nikt go nie zrozumie? To tak, jak było w komunie tzw. mowa-trawa?



A z tą inteligencja Korwina to też chyba nie najlepiej. Człowiek z wyższym wykształceniem, a nie mógł przyswoić tego, co wie uczeń podstawówki? Może on niech pojedzie do swojego cara Putina na Syberię badać góry i niech tamten płaci mu dniówki - tyle.

Korwin myśli przez pryzmat własnych interesów, podczas gdy prawdziwa elita i ludzie inteligentni mają na myśli dobro wspólne wszystkich obywateli - i tym chyba się zasadniczo różnią wyborcy PiS od Pana.

Wszędzie liczy własne [ieniądze? Az dziw, że nie ma go na płatnych listach.