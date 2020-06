Koronawirus w Polsce: 300 nowych zakażeń, nie żyje 16 osób

Rozumny 23.6.20 11:12

Tymczasem w prawdziwym świecie:

"Dr Katarzyna Pikulska, która należy do Stowarzyszenia Porozumienia Chirurgów Skalpel, mówi o niesprawiedliwości, jaka może dotknąć lekarzy w związku z przemyconym do "tarczy 4.0" zapisie o zmianie prawa karnego, tak aby za błąd w sztuce lekarskiej medycy odbywali kary więzienia."



Zero prowadzi krucjatę, lekarze w obawie, że popełnią błąd (bo tu mowa o nieumyślnym działaniu) i pójdą na 10 lat do wiezienia., po prostu przestaną w ogóle operować. Witamina C i powolne umieranie.