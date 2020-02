Koronawirus. Rekordowy przyrost zgonów

Prof. Leung z uniwersytetu w Hongkongu uważa, że oficjalnie poznana liczba zakażonych to "wierzchołek góry lodowej" i że do właściwej oceny zjawiska należałoby zbadać, co kryje się pod jej powierzchnią. Jak ocenia epidemiolog powołując się na badania eksperckie, jedna osoba z koronawirusem zaraża średnio 2,5 kolejne, co sprawia, że w krótkim czasie liczba zakażonych może sięgnąc ok. 60 proc. mieszkańców naszej planety. Jeśli utrzymałaby się obecna śmiertelność chorych sięgająca 1 proc., skala epidemii okazałaby się gigantyczna.