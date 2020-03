Koronawirus. Polacy poważnie traktują zagrożenie

Tymczasem w prawdziwym świecie:



Policjanci z Sosnowca pojechali sprawdzić, czy jedna z rodzin objętych kwarantanną z powodu koronawirusa dotrzymuje jej warunków. Na miejscu nie zastali nikogo. Mundurowi szybko ustalili, że cała rodzina udała się do sklepu na zakupy. Teraz wszyscy odpowiedzą za swoje postępowanie. Aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie o wykroczenie z art. 116 KW dotyczącym „nieprzestrzegania przez osoby podejrzane o chorobę, odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją”. W takim przypadku członkowie rodziny mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 500 zł. Niezależnie od tego, policjanci przekazują informacje o nieprzestrzeganiu zasad kwarantanny do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest władny w prowadzonym przez siebie postępowaniu nałożyć na winnych grzywnę w wysokości do 5000 zł. Ponadto stróże prawa przesyłają też zgromadzone w sprawie materiały do prokuratury, aby oceniła, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa z art. 161 kodeksu karnego, mówiącego o narażeniu innej osoby na zarażenie. Za to przestępstwo przewidziana jest kara do roku więzienia.



Policja podkreśla, że codzienne sprawdzenia i kontakt telefoniczny z osobami odbywającymi kwarantannę mają na celu nie tylko sprawdzenie, czy osoba nią objęta stosuje się do jej zasad. Funkcjonariusze podczas rozmów ustalają także, czy takiej osobie czegoś nie potrzeba. Wszystkie tego typu sygnały przekazują do służb miejskich, które organizują pomoc. Dodatkowo pamiętać należy, że wizyta to tylko jedna z form sprawdzenia czy osoby objęte kwarantanną stosują się do jej postanowień. Policjanci zbierają informacje na ten temat na wiele różnych sposobów. Niezależnie od przepisów prawnych, wszyscy objęci kwarantanną powinni pamiętać, jaka odpowiedzialność na nich ciąży - nie dochowując jej zasad mogą się w sposób pośredni przyczynić nawet do czyjejś śmierci.



https://zdrowie.wprost.pl/koronawirus/w-polsce/10308008/sosnowiec-rodzina-zlamala-zasady-kwarantanny-i-udala-sie-na-zakupy.html

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha