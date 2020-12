Koronakryzys: Ogromne straty centrów handlowych

Lockdown związany z epidemią koronawirusa w Polsce to ogromne straty dla wielu branż. Ucierpieli także właściciele centrów handlowych. Według raportu firmy PwC, luka w przychodach sięga nawet 3,6 mld złotych.

Choć już teraz w raporcie skazano, że luka stanowi 30-35 proc. rocznych przychodów, zastrzeżono jednocześnie że nie uwzględniono w nim ponownego zamknięcia centrów handlowych w listopadzie w związku z niezakończonym okresem rozliczeniowym w trakcie przeprowadzania analizy.

Co istotne, w centrach handlowych w całym kraju pracuje obecnie ponad 400 tys. osób i jak podkreślają eksperci, problemy finansowe branży handlowej wpłyną na całą gospodarkę, także na miejsca pracy.

W raporcie poinformowano, że udział handlu w PKB Polski w ubiegłym roku to 15,5 proc. z centrów handlowych do budżetu z tytułu VAT w poprzednim roku wpłynęło około 21 mld złotych, zaś 2,3 miliarda wpływa co roku do budżetów państwa i samorządów od właścicieli centrów handlowych i najemców łącznie z tytułu CIT, podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste.

dam/PAP,Fronda.pl