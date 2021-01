Koronakryzys: Branża lotnicza cofnęła się do poziomu sprzed 14 lat

Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa to ogromny cios dla branży lotniczej. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły tylko 14 mln pasażerów – wynika z wyliczeń „Dziennika Gazety Prawnej”.

Liczba ta jest zupełnie nieporównywalna ze stanem z 2019 roku, kiedy to przez lotniska przewinęło się niemal 49 milionów podróżnych.

Oznacza to, że pandemia cofnęła nas pod tym względem do poziomów z 2006 roku. Samo warszawskie Lotnisko Chopina cofnęło się do 2003 roku. Obsłużono tam w 2020 roku tylko 5,4 mln podróżnych. W 2019 roku liczba ta wynosiła aż 19 milionów.

Wszystko to sprawia, że lotniska mają coraz większe problemy finansowe. Szczególnie odczuwato zwłaszcza Poznań.

dam/DGP,Forsal.pl