Konferencja Witek bez unijnych flag. 'Jesteśmy w polskim parlamencie, więc występuję na tle polskich flag'

Drugą Bestią z morza zwana Lewiatanem Belzebubem - jest UE bo nawet szef PUE tj przewodniczący Antonio Tajani syn Bp i hebrajskiej zakonnicy /tj nie chazarki/ jest Antychrystem który od kilkunastu a nawet więcej działa w świecie polityki UE



Po za tym w siedzibie UE w Brukseli jest superkomputer o nazwie BESTIA

obok Superkomputera Bestii w Luksemburgu jest nawet większy o nazwie "Monet Bulding" oba komputery mają ten sam

Nr kierunkowy "666" rzecz uderzająca gdy podstawi wartości nr alfabetu angielskiego w postępie geometrycznym

C - 18 podonie Znamię Bestii "Mark of Beast" M - 78

O - 90 A - 6

M -78 R - 108

P - 96 K - 66

U - 126 O - 90

T - 120 F - 36

E - 30 B - 12

R - 108 E - 30

----------------------- A -- 6

666 S - 114

T - 120

X Adam Clark napisał 1798 r znamię Bestii Będzie się składać 18 cyfr podzielonych na trzy grupy cyf 6 znakowych 6 + 6+ 6

adr Henrick Edelman już 1977 napisał że każdy człowiek na ziemi otrzyma nr składający się 18 cyfr por jw.

Np 666 125 428 110 221 117

piierwsza trójka służyłby do uruchumienia superkomputera międzynarodowego

druga trójka komputer danego kraju

trzecia trójka komputer regionu

czwarta trójka komputer określonej strefy

piąta trójka miejscowości zamieszkania

szósta trójka byłby numerem oisobistym do indentyfikacji



Jest to świadome zuchwałe i urągliwe nawiązanie do tekstu Z Apokalipsy św Jana 13, 15-18