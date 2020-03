Komunikacja miejska w Warszawie wróciła do normalności

+++ 25.3.20 9:25

Módlmy się o zakończenie epidemii, ale miejmy świadomość, że może to być koniec Czasu Miłosierdzia Bożego i początek Czasu Sprawiedliwości Bożej. Świat mimo tragedii, jaka go dotyka, brnie w swoim szaleństwie dalej i dalej. Eutanazja we Francji i Anglii kwitnie, popierana przez rządy obu krajów, w Polsce zboczeńcy i wrogowie Polski i Kościoła na wielu szczeblach władzy, w mediach i polityce lżą wiarę, katolików, szydzą z modlących się wiernych i kościoła, torpedują działania rządu, ratującego nasze życie, sabotują działania zapobiegające epidemii, wręcz pragną naszej śmierci i nieszczęść. Polacy nie są bez winy, bo wybrali wielu bezbożnych oprawców do władzy, a połowa z nas nie poszła do wyborów, by temu zapobiec i to właśnie ta połowa leniwych rodaków ponosi za to odpowiedzialność.