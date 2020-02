KEP o Komunii... na rękę. Błąd!!!

Jeżeli w kwestii zrezygnowania z Komunii sakramentalnej, i na czas zagrożenia, ograniczenia się jedynie do duchowego jednoczenia z Chrystusem, jasne jest, że to propozycja wyłącznie na skrajne przypadki zagrożenia epidemią, to mówienie przez hierarchę o Komunii na rękę, może zostać odebrane jako pochwała takiej formy w normalnych okolicznościach.