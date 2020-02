Komu zależy na panice?

-„Mamy być przygotowani na najgorszą ewentualność tzn. na wystąpienie w Polsce epidemii, której nie mamy i być może jej nie będzie, a jeśli już, to nie będzie miało to jakiegoś bardzo istotnego, wielkiego zasięgu” – powiedział szef GIS w Radiu Zet.

Odnosząc się do ataków polityków opozycji, która sugeruje, że polskie władze ukrywają przed społeczeństwem przypadki koronawirusa, powiedział:

Jarosława Pinkas został również zapytany o to, czy wobec zagrożenia epidemii, nie powinny zostać odwołane imprezy związane z kampanią wyborczą.

-„Nie mamy potwierdzonego przypadku wirusa w Polsce. Myślę, że takie decyzje muszą być podejmowane przede wszystkim przez tych, którzy organizują. Muszą zobaczyć, jaka jest skala, muszą także estymować, ilu ludzi może przyjść, w jakich to jest pomieszczeniach. Jeżeli to jest pomieszczenie otwarte, gdzie jest dobra wentylacja, gdzie istnieje pewien dystans między osobami, to na pewno można taki event odbyć” – odpowiedział.