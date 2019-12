Dr Jerzy Bukowski: Wydalić ambasadora Rosji z Warszawy

Mirek 27.12.19 9:47

Ambasador Rosji powinien być wezwany do MSZ-u , który powinien zażądać dokumentów na potwierdzenie tego co powiedział Putin . Jeżeli ambasador rosyjski takowych nie przedstawi to powinna być sporządzona ostra nota protestacyjna a jeśli i to nie pomoże to nawet okresowe zawieszenie stosunków dyplomatycznych z Rosją . Ale przedtem należy skonsultowac najlepiej z ambasadą amerykańską w Moskwie czy zechce reprezentować interesy Rzeczypospolitej Polskiej wobec Federacji Rosyjskiej . Poza tym w trakcie zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosja powinniśmy odzyskać prawie 4 hektary ziemi w centrum Warszawy które zajmuje rosyjska ambasada jak również nieruchomości które zajmują bezprawnie Rosjanie .