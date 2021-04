,,Kochaj się bezwstydnie’’. Robert Tekieli o skandalicznym projekcie w polskich szkołach

„Ludzie z nieuporządkowaną seksualnością opanowują po kolei kluczowe instytucje Zachodu forsując aprobatę zboczeń. Rewolucja LGBT zrobiła następny krok” – pisze na Twitterze Robert Tekieli

Na Tik Toku filmik, na którym widzimy jak zboczeniec seksualny obmacuje publicznie dzieci. Niemożliwe? Joe Biden ma wielkie szanse na to, by zostać wkrótce amerykańskim prezydentem. [i został prezydentem] Molestowana dziewczynka w bordowej sukience jest sparaliżowana, potem próbuje zwrócić uwagę dorosłych na rękę Bindena spoczywającą na jej biodrze. Zboczeniec dobiera się nawet do pięcioletniego dziecka. Stojąc za plecami dziewczynki głaska ją lubieżnie dwoma rękami po buzi. Dziewczynki się odsuwają, on je mimo to całuje.

Ten siedemdziesięcioośmiolatek musi być totalnie uzależniony od perwersji, skoro nie jest w stanie powstrzymać rąk wobec kamer. Komu potrzebna jest pedofilna marionetka na czele największego mocarstwa świata?

Mający dziś sondażową przewagę nad Donaldem Trumpem kandydat Demokratów na prezydenta USA pisze na Twitterze w kontekście fejkowej prowokacji polskiego stypendysty fundacji byłego demokratycznego prezydenta Baracka Obamy: "Prawa LGBTQ+ to prawa człowieka". Próbuje w ten sposób wywrzeć presję na polskie władze. Do czego posunie się gdy zostanie prezydentem naszego najważniejszego sojusznika? Dziś pisze, że "strefy wolne od LGBT nie mogą mieć miejsca ani w Unii Europejskiej, ani na świecie". Czy to jest odpowiedź na pytanie komu potrzebna jest można marionetka na globalnym świeczniku?

Dwa tygodnie temu Specjalnym Sprawozdawcą ds. Zdrowia ONZ została Tlaleng Mofokeng z RPA, zagorzała aborcjonistka, która opowiada się za prostytucją nieletnich. Prawo, za którym od lat lobbuje Mofokeng w pełni dekryminalizuje wszystkie aspekty handlu seksem, włącznie z prowadzącymi domy publiczne oraz sutenerami. Organizacje zajmujące się handlem ludźmi protestują, ponieważ dekryminalizacja tego procederu skaże kolejne dziesiątki tysięcy kobiet i dzieci na niewolę. ONZ wspiera handel ludźmi i prostytucję nieletnich. Dlaczego?

Również w Polsce neomarksistowska rewolucja seksualna wykorzystująca perwersyjne ciągoty i ludzkie słabości zdobywa kolejne szańce w wojnie z cywilizacją Matki Teresy i Kanta. Teraz pracownice sex shopu będą edukować polskie dzieci. Agata Ptak i Marta Brzezińska promują w sieci poradnik „edukacji” seksualnej „Kochaj się bezwstydnie”. Poradnik został stworzony przez Grupę Stonewall – organizację LGBT, która jakiś czas temu otrzymała od urzędu miasta Poznań dofinansowanie na przeprowadzenie warsztatów w szkołach.

W jednym z odcinków „edukatorki” zgodnie z zaleceniami WHO zachęcają do regularnej masturbacji i prezentują „gadżety dla lesbijek”, prowadzą bowiem własny sex shop. W innym namawiają do obudzenia w sobie „seksualnej zwierzęcości” i do zezwolenia sobie na zwierzęce fantazje: "Daj się ponieść fantazji z luksusową skórzaną smyczą i odkryj na nowo swoją seksualną zwierzęcość (...). Daj się zapiąć na smycz lub zrób to komuś innemu, zamieniaj się rolami według własnych upodobań, a gwarantuję, że seks nigdy nie będzie nudny. Szeroki zakres regulacji długości pozwoli na praktykę przeróżnych sensualnych wariacji. Zabierz swoją >ofiarę< na spacer i delektuj się słodkim zniewoleniem". W sex-shopie kobiety sprzedają też m.in. gadżety do seksu sadomasochistycznego, takie jak liny i sznury do krępowania ciała partnera w trakcie stosunku oraz baty i pejcze do zadawania bólu w trakcie seksu.

Zachwalają także kneble do uciszania partnera w trakcie stosunku: "Wysokiej jakości drewniana uzda na skórzanym, regulowanym pasku daje seksowne pole do popisu dla tych, którzy kochają przejmować w łóżku kontrolę. Pozwala na swobodne i ciche oddychanie, utrudnia natomiast mówienie. Ucisz nim swojego partnera lub partnerkę i przejmij kontrolę nad jego ciałem i orgazmem”.

Panie są aktywistkami Grupy Stonewall będącej część ogólnopolskiego lobby LGBT. Aktywiści z Stonewall ściśle współpracują z "edukatorami" seksualnymi z innych miast, m.in. z Warszawy, gdzie odpowiadają za przeforsowanie Karty LGBT+ i wdrażanie "edukacji" seksualnej w stołecznych szkołach.

Chcecie edukatorów z grup Stonewall, Ponton i innych w szkole waszych dzieci? Być może już byli. Najbardziej postępowe szkoły nie informują rodziców o takich wizytach.

Ludzie z nieuporządkowaną seksualnością opanowują po kolei kluczowe instytucje Zachodu forsując aprobatę zboczeń. Rewolucja LGBT zrobiła następny krok.

A w Szczecinie w ramach budżetu obywatelskiego zgłoszono projekt budowy pomnika szatana na planie pentagramu i cyfr 666. Figura rogatego bóstwa Baphometa miałaby stanąć obok alei Jana Pawła II. „Będzie to obiekt kultu religijnego i atrakcja turystyczna” piszą obywatele. W USA satanizm jest religią uznaną przez państwo. Szczeciński projekt został odrzucony z powodów formalnych. Sataniści ogłosili, że czują się dyskryminowani.

Robert Tekieli – Facebook