Koalicja KO z Konfederacją? Sasin: To szokujące! Korwin-Mikke proponuje sojusz z Rosją

CZY BOSAK i MIKKE są POWIĄZANI Z DOSTAWAMI PRODUKTÓW Z POLSKI DLA ODDZIAŁÓW UZBROJONYCH SEPARATYSTÓW DONIECKICH ? Broniona i hołubiona przez Bosaka TOW Lidia Moszeczkowa zorganizowała z Polski „konwój humanitarny” do Doniecka. Poprzez Białoruś i Rosję dotarł on do separatystów donieckich i nie miał żadnych produktów humanitarnych a jedynie dużą ilość rękawic lateksowych używanych przy pomocy medycznej dla rannych w Doniecku separatystów. Takie było od nich zamówienie. I wykonała je Moszeczkowa będąca na liście Konfederacji i osłaniana medialnie przez tow Bosaka. (orginał: место обещанных продуктов повседневного пользования конвой привез в Донбасс десятки тысяч латексных перчаток, как предполагается – для использования при предоставлении медицинской помощи участвующим в боевых действиях сепаратистам.) LINK: https://www.svoboda.org/a/29946831.html