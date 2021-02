,,Kłamać, kłamać i jeszcze raz kłamać''. Kuźmiuk: Opozycja stosuje podpowiedź Palikota w całej rozciągłości

1. Janusz Palikot kiedyś ważny polityk Platformy, pod koniec stycznia napisał na jednym z portali społecznościowych, „że jeżeli opozycja chce wygrać wybory musi kłamać” i podał 6 przykładów takich kłamstw, wszystkie ze znakiem zapytania aby uniknąć odpowiedzialności prawnej.

Wszystkie one są zupełnie absurdalne ale mają na celu wywołanie skrajnie negatywnych emocji w stosunku do rządzących, a przy sile mediów jakimi dysponuje opozycja, ich regularne powtarzanie, musi przynieść oczekiwany skutek (np. Kaczyński zaszczepił się jako pierwszy?; Powstaje szpital tylko dla działaczy PiS-u?; Trwają rozmowy Macierewicza z ludźmi Putina ws. Polexitu?).

O sile mediów wspierających opozycję można się było przekonać, po tym jak Zjednoczona Prawica zapowiedziała wprowadzenie podatku od reklam i wtedy media te przez jeden dzień protestowały, nie nadając programu.

Wyświetlały czarne ekrany z napisem „Media bez wyboru”, a o sile mediów związanych z opozycją, świadczył obraz prezentujący skalę tego protestu, na którym na 26 ekranów telewizyjnych, tylko na dwóch były wyświetlane programy mediów publicznych.

2. Media wspierające opozycję, coraz bardziej otwarcie posługują się przeinaczeniami, półprawdami, a często wręcz wprost kłamstwami i to w sprawach niezwykle istotnych, wręcz godzących w fundamentalne osiągnięcia zarówno gospodarcze jak i społeczne, rządzącej od 5 lat Zjednoczonej Prawicy.

Takim uparcie powtarzanym od jakiegoś czasu kłamstwem, są twierdzenia, że sztandarowy program Rodzina 500 plus, nie ma żadnego wpływu na zwiększenie liczby urodzeń, a dowodem na to ma być fakt, że jest ona z roku na rok coraz mniejsza.

Rzeczywiście ilość urodzeń od roku 2017 corocznie się zmniejsza ale jest ciągle zdecydowanie większa od liczby urodzeń wynikającej z prognozy GUS z 2013 roku, a więc z okresu kiedy rządziło PO-PSL i nic nie wskazywało na poprawę sytuacji rodzin wychowujących dzieci.

3. Według tej prognozy i to w tzw. wariancie średnim w Polsce w 2016 miało się urodzić 348,8 tys. dzieci, a urodziło się 382,3 tys., a więc o 33,5 tys. dzieci więcej, w 2017 roku według prognozy miało się urodzić 345,9 tys. dzieci, a urodziło się aż 402 tys. dzieci, a więc urodziło się aż o 56,1 tys. dzieci, w 2018 roku według prognozy miało się urodzić 345 tys. dzieci, a urodziło się 388,2 tys. dzieci, a więc o 43,2 tysięcy dzieci, w 2019 roku według prognozy miało się urodzić 342 tys. dzieci, urodziło się 375 tysięcy dzieci, a więc o 33 tysięcy więcej, w 2020 miało się urodzić ok. 340 tysięcy dzieci, urodziło się blisko 356 tysięcy, a więc o 16 tysięcy więcej.

A więc sumarycznie przez 5 lat realizacji programu urodziło się blisko 182 tysięcy dzieci więcej niż wynikało z prognoz GUS z 2013 roku i to podkreślmy w wariancie średnim, gdyby bowiem przyjąć wariant niski tej prognozy, tych urodzeń od roku 2016 do roku 2020 byłoby aż o blisko 250 tysięcy więcej.

Jednocześnie wskaźnik dzietności wzrósł z 1,26 w 2014 roku do 1,45 w 2017 roku i 1,44 w 2019 roku, a więc w ciągu zaledwie 3 lat wzrósł o 0,2 punktu procentowego co jest rezultatem bez precedensu w historii współczesnej Europy (danych za rok 2020 jeszcze nie ma).

Prawda o programie Rodzina 500 plus jeżeli chodzi o jego pozytywny wpływ na liczbę urodzeń jest więc zupełnie inna, niż twierdzą media i eksperci wspierający opozycję, bez tego programu mielibyśmy obecnie urodzenia wynoszące ok 340 tysięcy i to na poziomie średnim, a na poziomie niskim prognozy tylko 330 tysięcy, a w roku 2025 byłoby to odpowiednio ok. 310 tysięcy i 295 tysięcy.

4. Teraz TVN 24 próbuje uderzyć w inny fundament, próbuje podważać skuteczność znacznego uszczelnienia systemu podatkowego przez rząd Zjednoczonej Prawicy, zwłaszcza w zakresie podatku VAT.

Telewizja ta zaprezentowała program „Kłamstwo vatowskie”, którego myślą przewodnią jest stwierdzenie, „że walka z mafiami vatowskimi to ściema”, mimo tego, że twarde dane z wykonania budżetu państwa za lata 2016-2020 pokazują, że wpływy z VAT w tym okresie wzrosły o ponad 60 mld zł, wpływy z PIT są wyższe o 40 mld zł (do budżetu państwa 20 mld zł i 20 mld zł do budżetów jst) i wpływy z CIT są wyższe o 18 mld zł (do budżetu państwa ok 13 mld zł, 5 mld zł do budżetów jst).

Sumarycznie wpływy z tych 3 podatków do budżetu państwa są o ponad 90 mld zł wyższe niż w roku 2015, a TVN24 we wspomnianym programie twierdzi, że walka z mafiami vatowskimi jest nieskuteczna.

Kłamać, kłamać i jeszcze raz kłamać, podpowiedź Palikota stosowana jest w całej rozciągłości przez opozycję i wspierające ją media, w nadziei, że nie poważnym programem wyborczym, a właśnie kłamstwami można wygrać wybory.

Zbigniew Kuźmiuk