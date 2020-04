Kiedy nastąpi szczyt epidemii? Minister Szumowski wyjaśnia

kasikass1 25.4.20 10:02

i dlatego wybory korespondencyjne to najlepsze wyjście w tej sytuacji,,,ale lewacy ludziom wciskają kit, że to niebezpieczne, ale kiedy oni byli u władzy to tylko słyszałam nie ma pieniedzy i zaciskać trzeba pasa....nigdy nie wprowadzili stanu klęski bo wiedzieli, że to poważnie rozwałkuje budżet a teraz chcą? czy to nie dziwne? taki zwrot akcji? wiedzą że kiedy rząd by wprowadził taki stan wyjątkowy to firmy niemieckie i z innych państw mogłyby żądać ogromnych odszkodowań i zrujnować budżet tym samym,,,,i wtedy rodziny by nie dostały wsparcia,,,,i co wtedy PO by mówiło?? a widzicie jak pis rządzi?? teraz już nie mają dla was,,,,ludzie ocknijcie się i wywieżmy ich na taczkach bo słuchać się tego nie daje i patrzeć na nich...