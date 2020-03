Kidawa. Miał być diament, a został już tylko popiół. Kandydatka PO wzywa do bojkotu wyborów

jle_ffm 29.3.20 14:51

A jakie ma wyjście opozycja wobec parcia totalnej władzy do wyborów za wszelką cenę?

Z jednej strony krzyczą aby siedzieć w domach ale na wybory to już OK, można iść? Pod osłoną nocy robi się wrzutkę do ustawy o tarczy dot.głosowania korespondencyjnego (od lat 60) - no to może dajmy wszystkim taką możliwość? Kampania została zawieszona, kandydaci nie mają możliwości spotkań, wyjątkiem jest PAD który to niby pełniąc swój urząd de facto prowadzi kampanię wyborczą.