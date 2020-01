KEP podała dane. Religijność Polaków - stabilna

Lennon 7.1.20 12:17

Jeżeli wiadomo, kiedy odbywa się liczenie wiernych, to dość oczywiste jest, że są one zawyżone. Poza tym to nie są badania niezależne - Kościół sam tu jest sędzią we własnej sprawie.

Zresztą istnieje zjawisko progu załamania się "religijności". Dopóki jedni patrzą, czy drudzy chodzą, a drudzy - oceniają pierwszych, to "religijność" się utrzymuje.

W którymś momencie dochodzi do załamania i religia wraca na należne jej miejsce.



Skądś się to powiedzenie wzięło, że ktoś "wystroił się jak stróż w Boże Ciało" - to na pokaz jest "religijność".