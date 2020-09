Katastrofa samolotu nad Ukrainą. Nie żyje ponad 20 osób

Nad miastem Czuhujiw na Ukrainie (obwód charkowski) doszło dziś wieczorem do katastrofy lotniczej. Rozbił się samolot Sił Zbrojnych Ukrainy An-26. Zginęły 22 osoby, a dwie są ciężko ranne.

Do katastrofy doszło ok. godz. 20:50 w pobliżu miasta Czuhujiw, oddalonego ok. 2 km od lotniska wojskowego. Jak przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy, na pokładzie samolotu były 23 osoby. Pięciu członków załogi oraz kadeci z Akademii Sił Powietrznych im. Kożeduba.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Jutro do obwodu charkowskiego uda się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Чугуїв (Харківська обл.), розбився Ан-26. Попередньо - курсанти Харківської академії відпрацьосували нічні польоти. На борту було п'ятеро - курсанти та інструктор. Врятувалось 2-е, їх доставлено до лікарні.

Автори відео, що не зупинились допомогти під*ри..pic.twitter.com/XYma8npcBX — Заїхав до ґлузду¯\_(ツ)_/¯ (@Hlopak_) September 25, 2020

kak/PAP