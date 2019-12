Katastrofa! Od 140 lat w USA nie było tak mało żonatych mężczyzn!

Od 140 lat w Stanach Zjednoczonych nie było tak mało żonatych mężczyzn – zauważa Charles Lehman z Instytutu Badań nad Rodziną w Virginii. Twierdzi on, że w USA mamy do czynienia z poważnym kryzysem małżeństwa. Zmniejszająca się liczba powołań do życia zakonnego jest z nim ściśle związana – uważa dziennikarka Eve Tushnet z Catholic Herald.

Okazuje się, że problemy finansowe to nie tylko przeszkoda na drodze do małżeństwa. W USA zamykają one bardzo często młodym ludziom drogę do życia zakonnego. Większość zgromadzeń nie przyjmuje bowiem zadłużonych kandydatów. Nie robią tego nie tylko ze względu na brak środków na spłatę długów, ale także z obawy, że młody człowiek być może wybiera życie zakonne po to, by uciec przed odpowiedzialnością. Jednak młodych zadłużonych w Ameryce jest dzisiaj mnóstwo. Szacuje się, że nawet 42 proc. wszystkich osób zainteresowanych życiem zakonnym nie może zrealizować powołania z powodu długów z tytułu pożyczek studenckich. Są one w Stanach Zjednoczonych bardzo powszechne, a dziś wielu kandydatów wchodzi za klauzurę w starszym wieku niż ich poprzednicy, często właśnie po studiach, za które dużo zapłacili. Większość z nich ma poważne długi, czasem sięgające 40 tys. dolarów.