Kasta BASTA! Sakiewicz: Dziennikarze muszą uważać na mafię sędziowską powiązaną z dawną esbecją

Po ostatnim skandalicznym wyroku sądu w Warszawie, w którym dziennikarzowi śledczemu Piotrowi Nisztorowi zakazano publikacji na temat prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, wypowiedział się osobiście nawet prezes PiS i lider Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński.

Kaczyński podkreślił konieczność głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości: „w wymiarze instytucjonalno-organizacyjnym, ale i personalnym”. Co więcej uważa on, że wyroki tego typu, które naruszają prawo powinny być uchylane, natomiast sędziowie, którzy je wydali „pociągani do odpowiedzialności dyscyplinarnej, a w konsekwencji usuwani z zawodu”.

Dzisiaj programie "Polska na dzień dobry" wypowiedział się także w sprawie cenzury oraz wyroków sądów redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz.

- Przyjmujemy do wiadomości, że mogą nas spotkać konsekwencje ze strony mafii sędziowskiej, która ma powiązania z dawną esbecją.

Dodał też:

- To co jest najbardziej oburzające to to, że artykuł został zablokowany zanim w ogóle został napisany - sąd z góry wiedział, że będzie nieodpowiedni.

