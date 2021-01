Kasta basta! Sąd znów po stronie Giertycha: Zatrzymanie było ,,nielegalne''

Poznański sąd uwzględnił zażalenie pełnomocników Romana Giertycha. Uznano, że jego zatrzymanie było „niezasadne” oraz „nielegalne”.

O decyzji sądu na korzyść Giertycha poinformował portal rmf24.pl. Cytowany przez serwis mec. Jakub Wende, który reprezentuje Romana Giertycha powiedział, że czynności:

„[…] były niezasadne dlatego, że nie istniały żadne przesłanki do tego, żeby wydać tego typu dyspozycję o zatrzymaniu, doprowadzeniu i przeszukaniu, a nielegalne dlatego, że powierzono te czynności Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, która to służba nie jest powołana do prowadzenia czynności w tego typu sprawach”.

Sąd po stronie Giertycha staje już po raz kolejny. Wcześniej, w grudniu ubiegłego roku uchylono środki zapobiegawcze zastosowane przez prokuraturę wobec adwokata w związku ze śledztwem ws. nieprawidłowości w spółce Polnord. Jak mówił wówczas Wende:

„Sąd powiedział, że w tym stanie faktycznym, w tym stanie zdrowia, w jakim znajdował się wówczas pan mecenas Giertych, usiłowanie ogłoszenia mu postanowienia o przedstawieniu mu zarzutów było nieetyczne. Nie tylko niezgodne z prawem, ale nieetyczne”

za:rmf24.pl,Fronda.pl