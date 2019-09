Karkołomna teoria Brejzy na temat wyników sondaży. 'PiS zastrasza wyborców'

"PiS w ostatnich miesiącach zbudował atmosferę strachu i nienawiści. Ludzie boją się ujawniać swoje sympatie polityczne ankieterom"-tak kandydat Koalicji Obywatelskiej do Senatu, Krzysztof Brejza tłumaczy w rozmowie z portalem gazeta.pl wyniki sondaży.

Na początku polityk narzeka na telewizję publiczną, przekonując, że "to są wierutne manipulacje, kłamstwa, bzdury i za te pomówienia mnie i moich bliskich przyjdzie im zapłacić".

"Kto nie chce debaty, ten widocznie ma coś do ukrycia, boi się Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (…) Politycy PiS-u widzą w niej ogromne zagrożenie. Boją się Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, bo ma w sobie pierwiastek zgody, współpracy i ma w sobie wolę zakończenia wojny polsko-polskiej, a PiS żywi się tylko wojną polsko-polską – napuszczaniem jednych grup na drugie tak, jak atakowali dziennikarzy wolnych mediów, jak atakowali perfidnie niezależnych samorządowców, lekarzy rezydentów, przecież był kilkutygodniowy festiwal szczucia na nauczycieli i ich rodziny, szczucie na przedsiębiorców. Oni żyją podkładaniem ognia do tego kociołka, w którym musi się gotować nienawiść"-przekonywał parlamentarzysta w rozmowie z portalem gazeta.pl. Choć już takie stwierdzenia są rzeczywiście wysoko postawioną poprzeczką, to Brejza poszedł dalej. Skąd takie wyniki sondaży?