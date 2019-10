Kard. Walter Brandmüller: Niemcy dążą do autodestrukcji

Kardynał Walter Brandmüller, jeden z sygnatariuszy słynnych dubiów do papieża Franciszka, ostrzega Konferencję Episkopatu Niemiec. W ocenie hierarchy Niemcy krocząc Drogą Synodalną mogą doprowadzić do utworzenia "narodowego kościoła" pozbawionego niemal wszystkich więzi z Rzymem. To byłaby "z pewnością najpewniejsza droga do ostatecznego upadku", wskazuje.