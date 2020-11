Kard. Sarah: To jest wojna

Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Robert Sarah odniósł się w mediach społecznościowych do ostatnich ataków islamistycznych we Francji. Hierarcha podkreśla, że Zachód musi zrozumieć, iż mamy do czynienia z wojną, z czego dobrze zdają sobie sprawę Afrykanie.

- „To się nie zatrzyma, to jest wojna. Niestety my Afrykanie wiemy o tym aż za dobrze. Barbarzyńcy są zawsze wrogami pokoju. Zachód, a dziś Francja, muszą to zrozumieć. Módlmy się” – napisał duchowny.

L’islamisme est un fanatisme monstrueux qui doit être combattu avec force et détermination. Il n’arrêtera pas sa guerre. Nous africains le savons hélas trop bien. Les barbares sont toujours les ennemis de la paix. L’Occident, aujourd’hui la France, doit le comprendre. Prions. +RS — Cardinal R. Sarah (@Card_R_Sarah) October 29, 2020

W ostatnim czasie we Francji doszło do kolejnych ataków terrorystycznych na tle religijnym. W wyniku agresji islamistów zginęło kilka osób. Kard. Robert Sarah od dawna przestrzega, że Europie, która zatraciła swoje korzenie, grozi ogromne niebezpieczeństwo:

- „Najbardziej niepokoi mnie to, że Europa nie uświadamia już sobie skąd pochodzi. Straciła własne korzenie, a drzewo bez korzeni obumiera” – mówił w jednym z ostatnich wywiadów.

- „Nie rodzą się dzieci. A wy (Europejczycy – przyp. red.) przeżywacie teraz inwazję innych kultur, innych ludów, które stopniowo was zdominują pod względem liczebnym i całkowicie zmienią waszą kulturę, wasze przekonania i wartości” – dodawał.

kak/nczas.com, prawy.pl