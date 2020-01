Kard. Sarah: Brutalność wobec Benedykta rani moje serce

„To, co łamie mi serce i rani mnie głęboko, to brutalność, brak szacunku, brak rozwagi i nieprzyzwoitość, z jaką potraktowano Benedykta XVI” – powiedział kard. Robert Sarah w wywiadzie dla włoskiego dziennika „Il Foglio, który ukazał się 25 stycznia. Kardynał odniósł się do ataków, z jakimi spotkał się papież senior po wiadomości o publikacji ich książki Z głębi naszych serc.