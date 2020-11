Kandydatka na szefa MSZ? Leszczyna myli flagę USA z flagą Liberii

Posłanka PO Izabela Leszczyna postanowiła wyrazić swoją radość ze zwycięstwa Joe Bidena w wyborach prezydenckich w USA. Radość okazała się tak duża, że w swoim wpisie na Twitterze pomyliła flagę Stanów Zjednoczonych z flagą Liberii.

- „Napijmy się za zwycięstwo Joe Bidena” – napisała posłanka Leszczyna, zamieszczając w poście flagę Liberii.

Wpadka posłanki nie pozostała niezauważona przez internautów. Post skomentował m.in. poseł Krzysztof Sobolewski z PiS:

- „Pani poseł, prezydent George Weah dziękuje i przekazuje, że ze zdrowiem u niego okej” – napisał polityk.

Ciesząc się ze zwycięstwa Bidena, zamieściła flagę Liberii !!!

Liberii !!! 🙈

Jak nic zostanie ministrem spraw zagranicznych w gabinecie cieni PO!



(jednak to co ludzie mówili o intelektualnej wyjątkowości Leszczyny, to wydaje się być prawda😂) pic.twitter.com/c5lZ5NZAIr