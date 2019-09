Kaczyński: PiS pchnie Polskę mocno do przodu. Opozycja- cofnie do postkomunizmu

"Siły, które się nam przeciwstawiają, mimo iż nie stanowią już jedności, chcą nas cofnąć do stanu, do systemu po 1989 roku, który Jadwiga Staniszkis nazwała postkomunizmem"-powiedział podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Słupsku Jarosław Kaczyński.

"Każde wybory mają jakiś sens, w demokracji jest to oczywiście wybór władzy. Czasem jest to wybór tylko personalny, a czasem - jak w te wybory - będzie to miało bardzo duże znaczenie dla regionu i dla kraju. Decyzją naszych rodaków możemy pójść mocno do przodu, albo się cofnąć"-przekonywał prezes PiS.