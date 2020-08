Już zmienili zdanie. KO jednak nie chce podwyżek

„W piątek, gdy podejmowaliśmy decyzję o kompleksowym uregulowaniu trudnej sprawy płac osób, które zajmują najważniejsze stanowiska w państwie kierowaliśmy się zdrowym rozsądkiem, ale przede wszystkim chęcią kompleksowego uregulowania tej kwestii i powiązania wynagrodzeń ze średnią płacą w kraju. Te rozwiązania absolutnie nie spodobały się opinii publicznej” – stwierdził dziś w trakcie konferencji prasowej lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

KO zmieniła zdanie w sprawie ustawy dotyczącej podwyżek dla rządzących. Budka poinformował dziś, że będzie rekomendował senatorom KO przyjęcie wniosku o odrzucenie ustawy przegłosowanej przez Sejm.

Stwierdził, że dla KO najważniejsza jest opinia obywateli i dlatego w weekend prowadził konsultacje i „wsłuchiwał się w głos osób, które wyrażały negatywne opinie”.

Obecny na konferencji prasowej marszałek Senatu Tomasz Grodzki dodawał:

„[…] aproponuję na klubie, poddam pod dyskusję projekt który będę prezentował liderom politycznym, aby powołać parlamentarny zespół do popracowania kompleksowego programu uregulowania płac w sferze budżetowej, jak to miało miejsce w II RP, gdzie z góry było wiadomo, kto może na co liczyć”.

