Już nie zagrożenie, ale epidemia. W Polsce ogłoszono strefę zero

JS 20.3.20 19:48

Jeszcze raz to napiszę. Wirusologi i bakteriolog dr Hałat w wywiadzie dla radia wnet, powiedział, że wirus powoduje bezpłodność u mężczyzn. To kolejny dowód na ludzką konstrukcję wirusa dla potrzeb oczyszczenia ziemi z ludzi, przez szatańskie, anty-chrześcijańskie nwo o którym pełno pisze w sieci. Zaraza potrwa 2 lata i będą powtórne zakażenia. Nie myślmy, że uciekniemy od wirusa. Jak rolnicy się rozchorują, nie wyjdą w pole, nie zbiorą plonów. Skonstruowany wirus przejdzie przez wszystkich i popsuje co ma popsuć, najbardziej chyba chodzi o zatrzymanie płodności. Diabeł jak nie przez wojnę to innymi sposobami chce nas pozabijać. Gdyby nie łaska, ochrona Boża, dawno by już tego dokonał.



Korona nie dla wirusa ale dla Jezusa, jako Króla Polski

Pozdrawiam