Już 12 ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce

Lotem po koronowirusy 25.3.20 10:10

Społeczęństwo prosi o zintensyfikowanie przez rząd akcji Lot do Domu, czyli zwieziemy wam by was zakazić, a nam na wybory jeszcze więcej wdzięcznych za podwózkę koronowirusów z Europy Zachodniej. 12 zgonów to za mało, prosimy o więcej przyjazdnych.