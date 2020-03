Jeszcze tego brakowało – nowego ‘Planu Balcerowicza’

Szczepionek mendo nie doczekasz! 22.3.20 14:14

A teraz kilka słów co wszystkich czeka.

Szczepionki nie będzie przez conajmniej rok.

A jak już będzie to pierwsi otrzymają pracownicy służby zdrowia, i nie mam tu na myśli tylko Polski, następnie ci ktorzy są niezbędni do funkcjonowania i obrony kraju, dopiero potem dzieci, matki, kobiety w ciąży ....



Krótko mówiąc; wy mendy jesteście na samym końcu.

Żeby wyprodukować kilka miliardów szczepionek, na to potrzeba lat, a wy tego luksusu mendy nie macie.



Zatem mam radę dla was; róbcie porządek w swoim życiu, przeproś kogo obraziłeś, zrób testament, jak nie masz komu przekazać przekaż na cele charytatywne, itp., itd.



A nade wszystko, nie bądź mendą, bo ty jesteś na ostatniej prostej od której nie ma odwołania.