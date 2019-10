Jest porozumienie ws. Brexitu. Co to znaczy dla Polaków?

Jest zgoda europejskich przywódców na porozumienie w sprawie brexitu. Decyzja zapadła na unijnym szczycie w Brukseli. Europejscy przywódcy zaapelowali do państw członkowskich o szybkie działania, by umowa weszła w życie.

Wcześniej kompromis dotyczący zmian w umowie brexitowej osiągnęli unijni i brytyjscy negocjatorzy. Teraz uzgodnione porozumienie trafi do parlamentu brytyjskiego i to posłowie na Wyspach zdecydują o jego losie.

- Jesteśmy już na ostatniej prostej - skomentował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Dodał, że brexit nie jest powodem do świętowania, bo to jest to smutna wiadomość. - Nasze drzwi będą zawsze otwarte dla Wielkiej Brytanii - powiedział Donald Tusk.