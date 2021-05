Jest oświadczenie Orlenu na sugestie ,,GW'' łączące śmierć oficera ABW z Danielem Obajtkiem

W środowym wydaniu „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski opisuje rzekome okoliczności śmierci oficera ABW, twierdząc przy tym, że wobec 45-letniego oficera toczyło się dochodzenie inspektoratu wewnętrznego Agencji. Łączy przy tym niektóre aspekty sprawy z osobą prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Do publikacji „Wyborczej” zostało wydane oświadczenie PKN Orlen.

- Miał też być w konflikcie z przełożonym „związanym z tym, że major sprzeciwił się wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa i certyfikatu dostępu do informacji o najwyższej klauzuli tajności prezesowi PKN Orlen Danielowi Obajtkowi” - czytamy w „Gazecie Wyborczej”.

- Łączenie śmierci oficera ABW z rzekomym postępowaniem ws. wydania certyfikatu o dostępie do informacji niejawnych dla prezesa Orlenu Daniela Obajtka jest oczywistą manipulacją – taką wiadomość otrzymał portal tvp.info z biura prasowego PKN Orlen jako odpowiedź na publikację „Gazety Wyborczej”.

Do śmierci funkcjonariusza doszło w piątek 21 maja. Wypadł on z okna na czwartym piętrze budynku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy ul. Rakowieckiej. Pomimo przewiezienia go do szpitala i prób ratowania życia, oficer zmarł.

Major Michał M. był pracownikiem Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych. Miał 45 lat. Okoliczności jego śmierci bada Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów, która wszczęła śledztwo z art. 151 kodeksu karnego, czyli doprowadzenia do samobójstwa – pisze portal TVP Info.

- „Stanowczo zaprzeczamy zawartym informacjom dotyczącym Prezesa PKN Orlen” – oświadcza koncern.

- „Łączenie śmierci oficera ABW z rzekomym postępowaniem w sprawie wydania certyfikatu o dostępie informacji niejawnych dla Prezesa Zarządu PKN ORLEN jest oczywistą manipulacją. Prezes Daniel Obajtek nigdy nie ubiegał się o pozyskanie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do przetwarzania informacji niejawnych o „najwyższej klauzuli tajności” – czytamy.

W spółce – jak informuje Orlen - zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, za ochronę informacji klasyfikowanych jako niejawne odpowiada kierownik przedsiębiorcy (o którym mowa w art. 2 pkt 14 cyt. Ustawy).

- „Tak jak już wielokrotnie informowaliśmy, Prezes Zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek ma niezbędne poświadczenia, które pozwalają mu sprawować funkcję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, również w zakresie bezpieczeństwa” – napisano.





mp/portal tvp info