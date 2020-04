Jerzy Bukowski: Wytrzymamy?

Elektor 2.4.20 9:02

Ja się do zaleceń stosuję, bo nie znam się na wirusach a skoro taka taktykę przyjęto to się nie wyłamuję. I nie z powodu zaufania do rządu, bo takich sk...... jak pisowcy, tych wszystkich oszustów i złodziei jak Duda, Morawiecki, ich herszt Kaczyński, Szydłowa i reszta tej bandy wyjątkowych gnid to jeszcze u władzy w Polsce nie było! Ale stosuję się do zaleceń w trosce o współobywateli. Nie wiem co to za wirus, uważam, że panika może być grubo przesadzona ale nie wiem, więc się stosuję. I tyle. Poszanowania dla pisowców nie mam żadnego.