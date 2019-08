Jerzy Bukowski: Tania wyprzedaż ideałów

Jak długo polityk pozostaje wierny swoim poglądom? Dopóki ma zapewniony parlamentarny mandat, albo przynajmniej wysokie miejsce na liście partii, która ma graniczącą z pewnością szansę wprowadzenia swoich ludzi do Sejmu i do Senatu. Jeżeli wielokrotnie deklarowane oddanie wysokim wartościom i wzniosłym ideałom stawia go na przegranej pozycji w walce o bycie posłem bądź senatorem, musi wybrać pomiędzy pierwszym a drugim.