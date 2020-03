Jerzy Bukowski: Polacy zachowują się niezwykle odpowiedzialnie

Albert 25.3.20 9:28

Definicja artykułu w wykonaniu Bukowskiego:



1. Kilka akapitów. Z reguły 3, nie więcej niż 5.

2. Jedno zdanie na akapit. No chyba, że autora poniesie wena, to się zdarzą dwa zdania. Ale to absolutny unikat.

3. Kalki językowe, powtórzenia, te same zwroty, te same komunały.

4. Brak jakiejkolwiek treści własnej. Mieszanie w banałach, sloganach i ogólnikach, bez żadnego wkładu od siebie. Takie typowe prawackie wodolejstwo pozbawione konkretów.

5. Fantazyjne operowanie myślnikami, bez choćby cienia wiedzy na temat ich znaczenia i roli w wypowiedzi. Na plus można zapisać przynajmniej odróżnianie dywizów od myślników. Choć zakładam, że Bukowski o dywizach w życiu nie słyszał, dlatego też wali wyłącznie myślniki.



Bukowski - ty w ogóle widzialeś kiedyś jakąś szkołę od środka?