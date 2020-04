Jerzy Bukowski: Osieroceni wyborcy opozycji

Wczoraj pisałem o nieudolnej i pociesznej opozycji, do której idealnie pasuje jeszcze jedno słowo: niepociumana. Dzisiaj chcę z niekłamanym współczuciem pochylić się nad jej wyborcami.

Co oni mają biedni zrobić, skoro nie dostali żadnej jednoznacznej instrukcji? Nie wiedzą więc, czy aby pozostać wiernymi swoim politycznym wybrańcom powinni zbojkotować korespondencyjne wybory na Prezydenta RP, czy też przystąpić do nich.

Nie ma się więc co dziwić, że popadają w złość i we frustrację, ponieważ zrozumieli, iż zostali osamotnieni przez liderów, którzy w kluczowym momencie okazali pożałowania godną słabość oraz całkowitą niezdolność do wzniesienia się ponad partykularne interesy.