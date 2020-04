Jerzy Bukowski: Opozycja kompromituje się w prawdziwie mistrzowski sposób

Obóz władzy w Polsce nie musi nic robić, żeby doszczętnie skompromitować opozycję. Ona sama czyni to w prawdziwie mistrzowski sposób.

Teraz nie ma już niczego, co mogłoby połączyć ludzi owładniętych obsesją odebrania władzy ludziom Kaczyńskiego. W obliczu wyborów prezydenckich „każdy sobie rzepkę skrobie” oraz bez żadnego zastanowienia rzuca gromy przeciw tym, którzy jeszcze kilka tygodni temu jawili mu się jako sojusznicy na dobre i na złe.

Jestem przekonany, że z dnia na dzień będzie jeszcze więcej awantur o to, jak zachować się w kluczowej obecnie kwestii wyborczej, co zresztą przewidywałem w wielu wcześniejszych tekstach. Taka nieudolna i pocieszna opozycja to marzenie wszystkich rządzących na świecie.